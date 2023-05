FF Ried: Drei Tage, zwei Bewerbe, eine Feuerwehr

Aufgrund des Wetters wurde die 12. Firetrophy erstmalig als Kuppelbewerb durchgeführt. 37 Gruppen stellten sich den zwei Kuppeldurchgängen aus denen die Bewerbsgruppen Inzersdorf II (16,49 Sekunden), Johannesberg II (17,46 Sekunden) und Stössing I (17,56 Sekunden) als Sieger hervorgingen. Für Tanz und Unterhaltung sorgen anschließend Musik 4 Dance.

Siegerehrung bei der 12. Fire Trophy, die als Kuppelbewerb ausgetragen wurde. Foto: FF Ried am Riederberg

Am Samstag verbesserten sich die Wetterverhältnisse und so stand dem Ablauf des Tullner Abschnittsfeuerwehrbewerbes in Ried am Riederberg nichts im Weg. 45 Gruppen waren dem Ruf gefolgt und sorgten damit auch am 2. Festtag für ein volles Haus und ein rauschendes Fest, begleitet von den Klängen von Sumawind.

Auch die Feuerwehrjugend war bei dem Dreitagesfest im Einsatz. Foto: FF Ried am Riederberg

Ein Frühshoppen mit dem Musikverein Sieghartskirchen mit anschließender Schlussverlosung am Muttertag rundeten die Veranstaltung ab. „Trotz des mäßigen Wetters blicken wir auf ein erfolgreiches Feuerwehrfest 2023 zurück. Wir sind äußerst Dankbar für jede helfende Hand, die Treue der Berwerbsgruppen und die Unterstützung durch unsere Gönner“, fasst Kommandant Michael Bichler zusammen.

