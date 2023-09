Asphalt statt grüner Wiese

Das Zeltfest der FF Maria Ponsee hat eine lange, legendäre Tradition mit Festbetrieb und toller Musik auf der grünen Wiese. Heuer versuchten die Kameraden den Arbeitsaufwand und den Einsatz zu minimieren. Ein kleineres Zelt wurde dem Feuerwehrhaus in Oberbierbaum angeschlossen und der Küchenbetrieb in die Fahrzeughalle verlegt. Trotz der Minimierung ist für Unterhaltung gesorgt: Stimmung und Tanzmusik brachten die „HIGH-Music“ und „Die 2 SOMMERS“. Zum Gaudibewerb traten acht Gruppen an, Sieger wurde die FF Dürnrohr vor der FF Zwentendorf. Ein Oldtimertreffen und eine große Verlosung mit wertvollen Preisen stehen am Programm und die kleinen Gäste finden in der Luftburg ihren Spaß.

Unter den zahlreichen Gästen waren Bürgermeisterin und Ehrenmitglied Marion Török, Vizebürgermeister Johann Horst Scheed, Altbürgermeister Hermann Kühtreiber, Unterabschnittskommandant Martin Kaufmann, SPÖ-Bezirksgeschäftsführer Günther Franz, Kameradschaftsbundobmann Johann Zanitzer, Gemeinderäte und Feuerwehrkameraden.