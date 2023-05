Beim FF-Fest in Zwentendorf geht’s hoch her

Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Zwentendorf laden zu ihrem traditionellen Fest in die Halle der Firma Hummer ein. Die zahlreichen Gäste werden mit Speisen vom Grill, hausgemachten Mehlspeisen, Achtlbar, Bierinsel und am Sonntag sogar mit Surschnitzel bewirtet. Für musikalische Unterhaltung sorgte am Freitag DJ GIGI aus St. Pölten. Am Samstag spielen die „Die Zam-Gwiaflt'n“ und am Sonntag der Musikverein Zwentendorf zum Frühschoppen. Die Feuerwehrjugend lädt zum Schätzspiel ein, es gibt eine Schießbude oder man kann mit der Schiffschaukel hoch hinaufschaukeln.

Kommandant Gerhard Zanitzer konnte Vertreter der Nachbarwehren begrüßen, aus Altenwörth Leopold Nendwich und Marcel Radkovic mit Gattin Veronica von der Feuerwehr aus Breclav. Besonderen Grund zum Feiern gab es für die Kameraden aus Pischelsdorf und Erpersdorf, sie hatten erfolgreich die Atemschutzausbildung abgelegt.

