Buntes Programm und Schnapsen mit der FF Langenschönbichl

Kommandant Thomas Berthold, sein Stellvertreter Christoph Schwanzer und viele freiwillige Helfer hatten alle Hände voll zu tun um die zahlreichen Gäste zufrieden zu stellen. Im Rahmen des Seniorennachmittags, an dem sich viele Junggebliebene zum Kaffee-Plauscherl trafen, wurde auch ein Gesellschaftsschnapsen abgehalten. Dabei errang Franz Hinterhofer aus Tulln den ersten Platz, der zweite Platz ging an Günther Vogl aus Dürnrohr gefolgt von Helmut Hufnagl aus Pischelsdorf. Freitag und Samstag gab es auch einen Barbetrieb für alle Besucher. An allen drei Tagen gab es Surschnitzel und Grillkotelette, sonntags auch knusprige Grillhenderl für die Gäste.

Siegerehrung nach dem Gesellschaftsschnapsen: Ortsvorsteher Roland Bogner, Gerold Roitner, Helmut Hufnagl (3. Platz), Günther Vogl (2. Platz), Sieger Franz Hinterhofer und Spielleiter Leo Marschall. Foto: Alois Steinhauser