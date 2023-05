Die FF Zwentendorf lädt zum Fest

Die FF Zwentendorf bittet am Wochenende von Freitag, 5. Mai bis Sonntag, 7. Mai, in die Hummerhalle zum Feuerwehrfest. Da wird den Gästen wieder viel geboten. Ab Freitag 15 Uhr jeden Tag Festbetrieb und am Sonntag gibt’s zu Mittag Surschnitzel. Für gute Unterhaltung sorgen am Freitag ab 21 Uhr DJ GIGI, am Samstag „Die Zam-Gwiaflt'n“ und am Sonntag spielt der Musikverein Zwentendorf zum Frühschoppen auf. Neben Tombolaverlosungen am Samstag und Sonntag bittet die Feuerwehrjugend die Gäste zu ihrem Verkaufsstand und lädt zu einem Schätzspiel ein. Am Freitag können von 15 bis 17 Uhr Feuerlöscher zur Überprüfung gebracht werden.

Keine Nachrichten aus Tulln mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.