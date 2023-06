Fest mit guter Laune erfreute die Pischelsdorfer

Trotz des anfangs unfreundlichen Wetters war das eintägige Fest der FF Pischelsdorf gut besucht und die Gäste hatten gute Laune. Der Festbetrieb begann am Nachmittag und ging bis in die späten Nachtstunden hinein. Kulinarisch fanden - wie alle Jahre - die gebratenen Surstelzen und die hausgemachten Mehlspeisen bei den Besuchern großen Anklang. Ein Höhepunkt war die Tombola-Verlosung mit 55 schönen Preisen. Der Hauptpreis – ein Flachbildfernseher im Wert von 700 Euro – ging an einen Feuerwehrkameraden aus Fels am Wagram. Als Sponsoren für den ersten Preis wirkten die Firmen Karl Eisenschenk, Natalie Juran, Stephan Marschall sowie die Fernsehprofis.

Auch eine Abordnung des Abschnittfeuerwehrkommandos Atzenbrugg besuchte das Fest, denn in Zwentendorf fanden zeitgleich die Abschnitts-Feuerwehrleistungsbewerbe statt.