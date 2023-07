Von Freitag, 7. Juli bis Sonntag, 9. Juli, laden die Kameraden der FF Dürnrohr unter dem neuen Kommandanten Martin Kerschbaumer zum Fest am Florianiweg 2. Am Freitag kann man beim Gaudibewerb mitmachen, am Sonntag ist große Tombolaverlosung. Täglich Festbetrieb mit Speisen, Getränke und Mehlspeisen, am Freitag Stimmungsmusik mit DJ Nils und am Samstag Dämmerschoppen mit dem Musikverein Zwentendorf.