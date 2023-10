FF Sieghartskirchen lud zu Fest und Fahrzeugschau

Los ging es am Samstag mit einem Frühschoppen, ganz dem Motto entsprechend mit zünftiger Weißwurst oder Stelze und Weißbier. Beim Bieranstich mit Bürgermeisterin Josefa Geiger sorgte die Band „Wurlitzer“ für Stimmung. Am Sonntag sorgte die Musikgruppe „Voi Guat“ für Unterhaltung beim Frühschoppen.

Bei der Fahrzeugschau neben dem Feuerwehrhaus konnten diverse Gerätschaften und Fahrzeuge in Augenschein genommen werden. So waren u.a. das All Terrain Vehicle (ATV) der FF Hadersfeld, das Vorausrüstfahrzeug der Stadtfeuerwehr Tulln, die Teleskopmastbühne der FF St. Andrä-Wördern oder der Waldbrand-Pickup der FF Elsbach zu sehen. Die Gastgeber zeigten ihr Hilfeleistungsfahrzeug 1, das Rote Kreuz Sieghartskirchen einen Rettungstransportwagen und die Polizei Sieghartskirchen einen Streifenwagen. Aus erster Hand erklärten die Einsatzkräfte auch die Verwendung der Beladung und Gerätschaften. Die Feuerwehrjugend sorgte mit Geschicklichkeitsspielen für Unterhaltung.

Den Abschluss am Sonntag bot die Schlussverlosung. Über den ersten Preis, einem 750 Euro Warengutschein, gespendet von der Klingenberger GmbH, einzulösen bei Firma Hochrieder, konnte sich Roman Heinrich freuen. Der zweite Preis, ein 200 Euro Warengutschein, gespendet von der Gnant GmbH, ging an Grete Kinzl, der dritte, ein Tages-Roadtrip mit einem Can-Am Ryker gespendet von Autohaus Brandtner Tulln, an Karin Brandsteidl.