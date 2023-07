Gastrovielfalt beim Fest der FF St. Andrä-Wördern

Kommandant René Zimmermann und Vize- und Unterabschnittskommandant Manuel Rubitzko hatten wieder für ein großartiges Feuerwehrfest gesorgt. Den Bieranstich machte Bürgermeister Maximilian Titz gemeinsam mit Vizebürgermeisterin Ulrike Fischer und zahlreichen Gemeinderäten. Das Fass vom Brauhaus Machart spendete die Gemeinde. Musikalische Unterhaltung gab es am Freitag mit "Folkxtime" aus Kärnten. Am Samstag war Kinderschminken mit den Kinderfreunden St. Andrä-Wördern angesagt. Abends sorgten die "Party Krainer" für „feurige Stimmung“.

Zum Frühschoppen am Sonntag spielte die Blasmusik St. Andrä-Wördern unter der Leitung von Dirigent Hermann Gasser auf. Für Speisen und Getränke sorgte die unermüdliche Crew. Der „Renner“ waren die Grillhendln und Grillwürstel. An allen drei Tagen konnte man einen Pulled Pork Burger mit Wedges genießen. Die „Achtel-Bar“ mit erlesenen Weinen aus Österreich, Palatschinken- alias "Pawlatschn-Hütte“ mit selbst kreierten Naschereien und Cocktail-Bar mit neuen Kreationen des Lindenkeller Restaurants. Zu späteren Stunde öffnete wie gewohnt die Schnaps-Bar. Natürlich gab es wieder zahlreiche Tortenspenden aus der Bevölkerung. Der Lindenkeller sorgte für Cocktails und Sommerdrinks. Als neues Schmankerl gab es an allen drei Tagen pikante „wüde Wildkäsekrainer“ aus der Region. An allen Tagen erwartete die kleinen Gäste eine Hüpfburg und weitere Attraktionen.