Gaudibewerb und Dämmerschoppen

Nach dreijähriger Pause lud die FF Dürnrohr zum dreitägigen Fest ins Gemeinschaftshaus ein. Für Unterhaltung sorgten DJ Nils und der Musikverein Zwentendorf mit einem Dämmerschoppen. Bei der Tombola gab es wertvolle Preise zu gewinnen, der erste Preis - ein Reisegutschein - wurde von Dominik Wohlmetzberger und Martin Kerschbaumer gespendet.

Am Beginn des Festes stand ein Gaudibewerb, ausgearbeitet von Herbert Hittinger, am Programm. Elf Gruppen traten in vier Durchgängen gegeneinander an. Den Sieg holte sich die FF Erpersdorf mit Stefan Kuttenberger, vor der FF Atzenbrugg mitChristoph Teufnerund Trasdorf 2 mitMichael Lust. Mit dabei waren noch die Feuerwehren Maria Ponsee, Rust, Trasdorf 2, Pischelsdorf, Bärndorf und Zwentendorf sowie die Zimmerei Stephan Aichberger und der FC Saufen.