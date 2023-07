Stimmung mit Spanferkel und HitBandits am Nitzinger Anger

Die HitBandits sorgten wieder einmal für ausgezeichnete Stimmung am Nitziger Anger. Bei wunderbaren Temperaturen und Wetterbedingungen schmeckte den zahlreichen Besucherinnen und Besuchern das traditionelle Spanferkel gleich noch besser, genauso wie anschließend die köstlichen Torten und Kuchen. An der 1/8 Bar stießen viele Gäste mit ausgezeichneten Qualitätsweine an und im „Feiabotschnclub“ konnten Nachteulen mit DJ Sanfire bis zum Morgengrauen feiern.

„Wir bedanken uns bei allen Helferinnen und Helfern, Unterstützerinnen und Unterstützern sowie unseren Sponsoren. Ohne sie hätten wir das nie so auf die Beine stellen können“, betonen Kommandant Josef Geiger, Stellvertreter Alexander Minnich und Verwalter Gerhard Heinrich im Namen der gesamten FF Nitzing.