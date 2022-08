Wilfersdorfer Sautrogrennen: Niemand blieb ganz trocken

Werbung

Ein heißes Event sorgte am Sonntag für enorm viel Andrang: Die FF Wilfersdorf mit Kommandant Daniel Neumeister veranstaltete ihr mittlerweile 6. berühmt berüchtigtes Sautrogrennen im Hauptgraben beim Mühlweg/Grube. 17 Vierer-Teams gingen an den Start und matchen sich zweimal zu zweit gegen die Mitstreiter am Wasser.

Es galt die Strecke so schnell wie möglich zu bezwingen sowie die in der Mitte aufgehängte Dose Bier zu ergattern und auszutrinken. Nach dem Bewerb auf/im Wasser forderte die Bier-Challange die Teams erneut: So schnell wie möglich musste zu viert ein Mass (ein Liter) Bier über Trinkschläuche geleert werden.

Am schnellsten schaffte es die FF Kirchbach mit einer unglaublichen Zeit von 5,66 Sekunden. Am Wasser war ein Team der FF Mauerbach mit 2,02 Minuten am besten (Gesamtergebnisse: siehe aktuelle Tullner Printausgabe).

Nach der umjubelten Siegerehrung aller 68 Athleten warteten die Gäste auf die große Verlosung. Hochwertige Preise gab es zu gewinnen.

An den beiden Vortagen war der Andrang zum Feuerwehrfest ebenfalls groß: Heuer erstmals konnte man nicht nur im Festzelt beim „Kingstown Express“ feiern, es standen auch der Inferno Club an allen drei Tagen sowie eine Prosecco-Bar zur Verfügung.

Keine Nachrichten aus Tulln mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.