Laut Website des Österreichischen Bundesfeuerwehrverbands ist die Feuerwehrjugend mit rund 26.000 Mitgliedern eine der größten Jugendorganisationen in Österreich. Ab Oktober können Zehn- bis 15-Jährige auch in Absdorf Mitglied der Feuerwehrjugend werden.

Spiel, Spaß und Action sind garantiert: Jugendtreffen jeden Freitagabend, Wettbewerbe und Wissenstests, Jugendlager im Sommer, Sportveranstaltungen, Ausflüge und mehr. In echte Einsätze werden die Jugendlichen nicht involviert. Es handelt sich um eine Vorbereitung auf den aktiven Feuerwehrdienst, der mit Erreichen des 15. Lebensjahres angetreten werden kann.

„Uns ist es wichtig, in solch schwierigen Zeiten den Kindern und Jugendlichen eine weitere, sinnvolle Freizeitgestaltung anbieten zu können"

Josef Schachenhuber, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Absdorf, erklärt, warum die Feuerwehrjugend gegründet wurde: „Uns ist es wichtig, in solch schwierigen Zeiten den Kindern und Jugendlichen eine weitere, sinnvolle Freizeitgestaltung anbieten zu können. Eine Freizeitgestaltung, in der spielerisch Feuerwehrbasisausbildung unterrichtet wird, in der aber auch Werte wie Kameradschaft, Zusammenhalt, Nächstenhilfe und Dienst für die Gesellschaft vermittelt werden. Werte, die heutzutage wichtiger denn je sind. Und es ist ein richtiger Schritt für die Zukunft der Freiwilligen Feuerwehr Absdorf!“

Am Action Day am Sonntag, 26. September, von 14 bis 18 Uhr im Feuerwehrhaus können Kinder und Jugendliche mehr über die Feuerwehr erfahren. Kisten-Turmklettern, Kübelspritzen-Wettbewerb, Hebekissen-Balancieren und Feuerlöscher-Brandbekämpfung stehen auf dem Programm. Mehr Infos gibt es unter 0660/7378021.