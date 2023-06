Tulbing siegt bei Lagerolympiade der Feuerwehrjugend des Bezirks Tulln

Bereits zum vierten Mal veranstaltete die Freiwillige Feuerwehr Feuersbrunn das Bezirkslager der Feuerwehrjugendgruppen am Sportplatz Wagram. 150 Jugendliche und Betreuer von 13 Feuerwehren aus dem Bezirk waren dabei. Zur offiziellen Lagereröffnung fanden sich auch Rupert Binder vom Abschnittsfeuerwehrkommando Kirchberg am Wagram und Reinhard Polsterer, Vizebürgermeister der Marktgemeinde Grafenwörth, ein.

Für die Lagerolympiade waren sechs Stationen vorbereitet worden. Einer Schätzfrage bei der Modellbahnanlage der Familie Tirok in Wagram folgte die Besichtigung des buddhistischen Stupas in Feuersbrunn. Bei der dritten Station war eine Wasserbombenschleuder aufgebaut, mit der Wasserbomben auf eine altes Übungsauto geschossen werden mussten. Anschließend war Geschick gefragt, bei "Sesam öffne dich", dem Öffnen eines Schlosses, und bei einem Hindernisparcours mit einer Scheibtruhe vor dem Feuerwehrhaus Feuersbrunn. Am Rückweg nach Wagram gab es noch die sechste und letzte Station mit einem Zielspritzen. Parallel zur Lagerolympiade lief am Sportplatz ein Beachvolleyballturnier.

Für die Verpflegung der Jugendlichen war bestens gesorgt. Der Abend wurde am Lagerfeuer verbracht.

Die Siegerverkündung von Lagerolympiade und Beachvolleyballturnier fand dann in Anwesenheit von Feuerwehrkommandant Josef Schmidt und Hubert Auböck, dem Bezirkssachbearbeiter Feuerwehrjugend, Bezirksfeuerwehrkommandant Christian Burkhardt, den Abschnittsfeuerwehrkommandanten Ernst Mantler und Johann Steinböck sowie Vizebürgermeister Reinhard Polsterer statt.

Die Lagerolympiade gewann Tulbing vor Absdorf und Tulln Stadt, beim Beachvolleyball holte Absdorf Platz eins, gefolgt von Hintersdorf und Feuersbrunn.

Ranking Lagerolympiade:

Tulbing

Absdorf

Tulln-Stadt

Feuersbrunn

Würmla

Hintersdorf

Grafenwörth

Großweikersdorf

Neudegg

Frauendorf

Heiligeneich

Zwentendorf

Atzenbrugg

Ranking Beachvolleyballturnier: