FF Hasendorf feierte die Heilige Margaretha

Am Samstagnachmittag trafen sich Odtimerfreunde mit ihren Fahrzeugen auf dem Sportplatz, anschließend wurden die Gäste mit Spanferkel am Grill verwöhnt. Am Sonntag feierte man das Patrozinium der Heiligen Margaretha, der die Ortskapelle geweiht ist. Die Feldmesse, die vom Musikverein Sitzenberg-Reidling umrahmt wurde, hielt Pfarrmoderator Leopold Klenkhart.

Als Festgäste konnte FF Kommandant Thomas Ziegler u.a. auch Bürgermeister Erwin Häusler mit zahlreichen anwesenden Gemeinderäten, das FF-Ehrenmitglied Heinz Kurczacz sowie Josef und Erika Lederleitner, Feuerwehrkameraden aus Nah und Fern sowie die eine große Zahl von Gemeindebürgern begrüßen. Mit einer Verlosung (als Hauptpreis hatte Firma Robert Auer aus Dürnrohr ein E-Bike im Wert von 2.400 Euro gespendet), ging die Veranstaltung trotz großer Hitze gemütlich zu Ende.