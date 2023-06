Alle erreichten Bewerbsziel

Beim Abschnittsfeuerwehrleistungsbewerb für den Abschnitt Atzenbrugg fungierte die FF Bärndorf als Veranstalter. 36 Bewerbsgruppen gingen in acht Kategorien an den Start. Das Abschnittskommando ist mit ihren Feuerwehren angetreten, mit dabei Johann Kellner mit Michelndorf und Gerald Keiblinger mit Trasdorf. Es nahmen zwei Damengruppen aus Thallern und Absdorf am Bewerb teil. Besonders kann die schnellste Zeit der Gruppe Thallern 1 mit 31,41 Sekunden für den Löschangriff hervorgehoben werden und dass alle Gruppen das Bewerbsziel erreichen konnten. Die Bewerbe waren die letzten vor den Landesleistungsbewerben in Leobersdorf.