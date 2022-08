FF Thallern holt in Celje Team-Gold

Werbung

Feuerwehrleistungsbewerbe haben in der Sitzenberg-Reidlinger Katastralgemeinde Thallern jahrzehntelange Tradition. Erfahrung und hartes Training werden immer wieder mit Top-Platzierungen belohnt, jetzt auch international.

Bei den 17. Internationalen Feuerwehrwettbewerben (Feuerwehrolympiade) in Celje in Slowenien erreichte Thallern 2 als beste Gruppe Österreichs in der Klasse Freiwillige Feuerwehr B (mit Alterspunkten) den 9. Rang.

Diese Platzierung im vordersten Drittel des Bewerbsfeldes wird mit einer Goldmedaille für das Team honoriert. Die Leistung im Detail: 37,8 Sekunden (plus fünf Fehlerpunkte) im Löschangriff und 69,36 Sekunden beim Hindernis-Staffellauf (Schwebebalken, Wand, 8-Meter-Rohr).

Heißer Bewerb vor vollen Tribünen

„Es war heiß, anstrengend, aber vor allem eindrucksvoll“, schildert der Pressereferent der FF Thallern, Alois Zink. Die Bewerbe wurden im Athlektikstadion Kladivar vor vollen Tribünen ausgetragen. Hier anzutreten, das sei schon etwas ganz Besonderes.

Das Ereignis hatte übrigens neben vielen Familienmitgliedern und Freunden der Bewerbsgruppe auch prominente Fans nach Slowenien gelockt: Bezirksfeuerwehrkommandant Christian Burkhard und sein Vorgänger Herbert Obermaißer, Abschnittsfeuerwehrkommandant Johann Kellner und dessen Vorgänger Karl Heinrich sowie Altbürgermeister Franz Redl waren angereist um „ihre“ Thallerner anzufeuern. Eindrucksvoll war auch die Schlussfeier im großen Fußballstadion Zdezele, wo alle Bewerbsteilnehmer zur Siegerverkündigung angetreten waren.

Persönlich beeindruckt zeigte sich Zink von den gebotenen Leistungen bei den Feuerwehrsportwettkämpfen im Hackenleitersteigen : „Da spielen die Tschechen in einer eigenen Liga.“ Zink selbst war von Anfang am Aufbau der Bewerbsgruppe dabei.

Es begann 1975, als in Reidling ein Bezirksfeuerwehrleistungsbewerbe ausgetragen wurden. „Der damalige Bürgermeister stiftete einen großen Pokal, aber es gelang uns nicht, ihn zu holen“, erinnert sich der heutige Ehrenhauptbrandinspektor. Daraufhin packte die Thallerner der Ehrgeiz. 1978 holte die Bewerbsgruppe bereits einen 4. Platz im Land und qualifizierte sich erstmals für den Bundesfeuerwehrleistungsbewerb. Seitdem war die FF Thallern bei allen Bundesfeuerwehrleistungsbewerben dabei, heuer in St. Pölten erstmals mit zwei Gruppen.

Der Rest ist (Feuerwehr-) Geschichte: Seit einigen Jahren gibt es zwei Bewerbsgruppen, seit heuer treten die Damen mit einer eigenen an.

