Fünf Stufen der Qual: Firefighter Combat Challenge kommt nach Tulln

Das wird sicher kein Kindergeburtstag! Am Freitag, 23., und Samstag, 24. September, wird im Sicherheitszentrum Tulln die „Firefighter Combat Challenge Austria“ ausgetragen. Der Staffellauf im Fünfer-Team trägt nicht umsonst den Titel „5 Stages of Pain“ (mehr dazu ganz unten).

Mögliche Teilnehmer werden mit den Fragen „Die üblichen Feuerwehrbewerbe sind euch nicht anstrengend genug? Ihr denkt, ihr habt noch Reserven? Ihr wollt euch mit anderen messen?“ angeworben.

Maßgeblich an der Organisation beteiligt ist einer, der ganz genau weiß, worum es hier geht: Thomas Schragner, Obmann des Team Austria, 56 Jahre jung und in seiner Altersklasse erst vor wenigen Monaten zum „Toughest Firefighter Alive“ gekürt (Europameister, die NÖN berichtete).

„Ich freue mich, dass wir diese Challenge in Tulln austragen können“, sagt Schragner. Er rechnet mit gut 150 Teilnehmern aus nahezu der ganzen EU sowie England und den USA. Am Freitag stehen die Einzelläufe an, am Samstag werden die Fünfer-Staffel- sowie die Tandem-Läufe ausgetragen. Die Siegerehrung ist für 16 Uhr eingetaktet.

Was die Chancen für sein Team Austria (30 Mitglieder aus allen Bundesländern, mit Ausnahme von Vorarlberg) angeht, so sagt Schragner: „Keine Frage, die Konkurrenz ist groß und sehr viel hängt natürlich von der Tagesverfassung ab. Aber in einigen Klassen könnten durchaus Stockerlplätze drinnen sein.“

