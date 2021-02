35 Mitglieder machten unter den strengen Corona-Vorgaben bei der Wahlversammlung der FF Reidling von ihrem Wahlrecht Gebrauch. Wahlvorsitzender war Bürgermeister Christoph Weber.

Das Feuerwehrkommando Karl Heinrich, Heinrich Andre und Karl Pfiel übergaben nach 25 Jahren die Funktionen an ein neues Kommando unter Josef Rödl.

Mit den Neuwahlen ging eine Ära zu Ende: Kommandant Karl Heinrich trat altersbedingt nicht mehr zur Wahl an und stellte sein Amt nach 25 Jahren zur Verfügung. „Ich hätte zwar noch drei Jahre weiter machen können, aber es ist an der Zeit, Platz für Jüngere zu schaffen, welche wieder ganz andere Ideen und Vorstellungen haben als wir „alten“, erzählt Heinrich in einem Gespräch mit der NÖN. Er gehe mit einem lachenden und einem weinenden Auge: „Die Unfälle, vor allem mit tödlichem Ausgang waren natürlich sehr herausfordernd, aber die Kameradschaft im Kommando und innerhalb der Mannschaft war natürlich die andere Seite der Medaille.“ Höhepunkt seiner Feuerwehrkarriere in der FF Reidling war natürlich der Neubau und Segnung des Feuerwehrhauses im Jahr 2010. Viele weitere Geräte wurden in dieser Ära noch angeschafft“.

Kommandant-Stellvertreter Heinrich Andre kandidierte nach 25-jähriger Funktion nicht mehr. Verwalter Karl Pfiel schied nach 30-jähriger Tätigkeit aus dem Kommando aus.

Zum neuen Kommandanten wurde mit 36 von 38 abgegebenen Stimmen der bisherige zweite Stellvertreter Josef Rödl gewählt. Neuer Stellvertreter wurde Markus Fohringer, er erhielt ebenfalls 36 von 38 Stimmen. Zum Leiter des Verwaltungsdienstes wurde Hannes Keiblinger vom neuen Kommando bestellt. Bürgermeister Christoph Weber dankte dem ausgeschiedenem Kommando für die langjährige Tätigkeit in der FF Reidling zum Wohle der Gemeindebevölkerung.