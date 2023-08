Zillenfahrer zeigten ihr Können

Bei den 19. Bezirkswasserdienstleistungsbewerb Tulln, der vor dem AKW in Zwentendorf ausgetragen wurde, traten 249 Bewerberinnen und Bewerber in 376 Zillenbesatzungen an. 68 Feuerwehren entsandten ihre Teilnehmer zu dem Bewerb, der als Generalprobe zum Landesbewerb am kommenden Wochenende in Klosterneuburg galt. Kommandant Gerald Keiblinger von der FF Trasdorf dazu: „Das Zillenfahren bedarf viel Geschick, Kraft und Ausdauer und kommt auch dem Hochwasserechteinsatz zugute und die neugierigen Jungen können mit den älteren Kameraden im selben Boot sitzen“. Die drei ältesten Teilnehmer waren Jahrgang 1958, also 64 Jahre und die drei Jüngsten waren Jahrgang 2008, also 15 Jahre alt, davon zwei Mädchen.

FF Trasdorf organisierte den Bewerb

Um diesen Bewerb an der Donau ausführen zu können, bedurfte es großer und intensiver Vorbereitungsarbeit. So musste der Schiffsverkehr an diesem Tag tempomäßig eingeschränkt werden, Feuerwehrtaucher, der Feuerwehrmedizinische Dienst und die Schifffahrtspolizei waren vor Ort. Ein Dank ging an die EVN für das Zurverfügungstellen des Verwaltungsgebäudes, wo die FF Trasdorf die Verpflegung der Teilnehmer und zahlreichen Besucher bewerkstelligte. Die Bewerbe waren bestens organisiert und gingen problemlos über die Bühne.

In der Bezirkswertung und in der Gästewertung wurden in den Disziplinen Bronze und Silber sowie Zillen Einer unter großem Jubel 81 Pokale an die erfolgreichen Teilnehmerinnen und Teilnehmer überreicht. In der Bezirksmannschaftswertung errang Trasdorf den ersten Platz und in der Gästewertung war Spitz erfolgreich. Die Siegerehrung – von der Blasmusik Heiligeneich musikalisch umrahmt - wurde in Anwesenheit zahlreicher Ehrengäste, darunter Bezirksfeuerwehrkommandant Christian Burghart, Bezirkshauptmann Andreas Riemer, die Bürgermeisterinnen Beate Jilch und Marion Török, den Landtagsabgeordneten Bernhard Heinreichsberger und Andreas Bors sowie Bundesrat Andreas Arthur Spanring, durchgeführt.