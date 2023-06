Großweikersdorfer bleibt Europas „Toughest Firefighter Alive“

In Mönchengladbach (Deutschland) fand - bei Temperaturen über 30 Grad – der härteste Feuerwehrwettkampf “TFA - Toughest Firefighter Alive” statt. Feuerwehrleute aus verschiedenen Ländern stellten an vier zu absolvierenden Stationen am Elisabeth-Krankenhaus in Rheydt wieder ihre sportlichen Fähigkeiten und ihre Ausdauer unter Beweis.

Dabei konnte Thomas Schragner aus Großweikersdorf seinen Titel “Europameister in der Altersklasse Ü 55” verteidigen. Auch seine Kollegen aus dem FCC Team Austria waren erfolgreich: Markus Fellner erreichte den dritten Platz sowohl in der Mix-Staffel als auch in der Altersklasse Ü 45, Adrian Gaitan sicherte sich den dritten Platz in der Altersklasse Ü 50.

Die NÖN wollte von Schragner wissen, welche Station die anstrengendste ist. „Die letzte Etappe. 15 Stockwerke sind in voller Montur und mit Atemschutzgerät zu erklimmen“, antwortete er.

Viel Kraft und Ausdauer verlangt wohl auch die zweite Station: Hier sollten die Teilnehmer an einer „Keiser Force Machine“ das Gewicht mit einem Hammer bis zur Zielmarkierung schlagen. Im Anschluss wurde ein 85 Kilogramm schwerer Dummy über eine Strecke von 70 Metern getragen oder gezogen. Anschließend mussten die Feuerwehrleute mit einem Gewicht von 20 Kilogramm zweimal durch eine fünf Meter lange Betonröhre kriechen, gefolgt von einer Eskaladierwand mit einer Höhe von drei Metern.