Gelungenes Fest-Wochenende bei der FF Rust

Gerald Huber, Irmgard Donabaum (Gewinnerin des zweiten Preises), Kommandant Ferdinand Donabaum, Franz Winter, Björn Pichlmayr, Andrea Steinböck, und Bürgermeister Bernhard Heinl nach der Verlosung der Preise. Foto: Marktgemeinde Michelhausen

Am Freitag stand eine Feuerlöscher-Überprüfung und der mittlerweile zur Tradition gewordene Gaudi-Bewerb mit befreundeten Feuerwehren und Vereinen auf dem Programm. Ein paar Regentropfen hielten die elf Gruppen nicht ab, mit Ehrgeiz aber auch mit viel Spaß um den Sieg zu kämpfen. Die ersten beiden Plätze gingen an die beiden Teams der FF Langenschönbichl vor der Mannschaft des SV Rust. Am Samstag sorgte der Musikverein Michelhausen mit einem Dämmerschoppen für die musikalische Fest-Stimmung. Bei der Schlussverlosung ging Franz Poisinger als Gewinner des ersten Preises, € 1000 in bar gespendet vom Ruster Unternehmer Björn Pichlmayr (abs consult GmbH) hervor.

Kommandant Ferdinand Donabaum zeigte sich sehr zufrieden und dankte den vielen helfenden Händen und den zahlreichen Gästen für das gelungene Fest.