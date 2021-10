Wenn der Hausalarm anschlägt

Im Kindergarten und in der Volks- bzw. Mittelschule ertönte am Vormittag der Hausalarm. Es handelte sich dabei um die jährliche Räumungsübung der Bildungseinrichtungen der Marktgemeinde Atzenbrugg unter Aufsicht und Begleitung von Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehren Atzenbrugg, Heiligeneich und Trasdorf.

Kurz nach Ertönen des Alarms verließen die Gruppen bzw. Klassen die Objekte und suchten umgehend die vorgesehenen Sammelplätze auf. Dort wurde die Vollzähligkeit der Kinder, Pädagoginnen und Helferinnen festgestellt.

Resümee der Übung: Die Einrichtungen und Objekte konnten innerhalb kürzester Zeit geräumt werden. Die Räumungsübungen verliefen sowohl im Kindergarten als auch in der Volks- bzw. Mittelschule organisiert und koordiniert ab. In der Nachbesprechung wurde mit den Verantwortlichen das Ergebnis reflektiert. Seitens der Feuerwehr gab es keine erwähnenswerten Mängel und es wurde Lob an die Verantwortlichen und die Disziplin der Kinder ausgesprochen.