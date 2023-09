St. Andrä-Wördener Filmemacherin zeigt „Mama Alama-die weiße Heilerin“

Sonja Steger hat im vergangenen Herbst in Tansania einen Film gedreht: „Mama Alama - die weiße Heilerin“. Dieser Film wurde bei der Landesmeisterschaft der Österreichischen Filmautoren VÖFA mit dem Meistertitel ausgezeichnet. Nun wurde er im Musikschulsaal in St. Andrä-Wördern gezeigt.

Im Film geht es um die österreichische Ärztin Christine Wallner, die mit sechzig Jahren in Tansania ein völlig neues Leben begonnen hat. Sie hat dort ein Healing Center, ein Waisenhaus, mehrere Schulen und vieles mehr gegründet - also eine ganz außergewöhnliche Frau. Sie ist ein Beispiel dafür, dass es nie zu spät ist, sich seine Träume zu erfüllen. Die Wiener Ärztin Wallner hat nach ihrer Pensionierung den Aufbruch in ein völlig neues Leben gewagt. Sie verkaufte ihr Haus und gründete mit dem Erlös das Hilfsprojekt Africa Amini Alama in Tansania. Im Mittelpunkt ihrer Organisation stehen die medizinische Versorgung, die Prävention sowie die Bildung der Kinder in Tansania.

Der Name des Projektes ist auch das Motto ihrer Arbeit: „Afrika, ich glaube an dich“. Christina Wallner hat in den letzten 15 Jahren viel geleistet. Sie baute zusammen mit ihrer Tochter Cornelia, die ebenfalls Ärztin ist, in dem kleinen Ort Momella im Land der Massai eine Krankenstation, mehrere Schulen, ein Waisenhaus sowie eine Näh-Werkstätte, die Kindern und jungen Erwachsenen eine Zukunft schenken. Eine Zukunft, die den Massai durch die Regierung Tansanias oft verwehrt wird. Die Filmerin Sonja Steger hat Christina Wallner im Herbst 2022 in Momella besucht und über sie und ihr großartiges Werk eine Dokumentation gedreht. Der Titel des Filmes: „Mama Alama – die weiße Heilerin“. Er stellt Christina Wallner und das Volk der Massai in den Mittelpunkt.

Auch der Film von Benno Buzzi „Africa Amini Alama” beschäftigt sich mit dem Projekt von Christine Wallner mit dem Fokus auf die verschiedenen Aktivitäten und Maßnahmen, die das Leben der Menschen dort verändern. Sonja Steger zeigte nun diese beiden Filme. Besonderes Highlight des Abends: Christine Wallner kam als Überraschungsgast und stand dem Publikum für Fragen zu ihrem humanitären Engagement zur Verfügung.