Am Freitag, 18. Juni, heißt es endlich auch im großen Star Movie Kino Tulln wieder „Film ab!“. Damit endet die Corona-bedingte Zwangspause, die am 1. November 2020 begonnen hatte.

Den Auftakt macht um 17.15 Uhr der Kinderfilm „Ainbo – Hüterin des Amazonas“, gefolgt vom neuen Disney Blockbuster „Cruella“ mit Emma Stone um 17.30 Uhr. Es folgt am Abend ein bunt gemischtes Kinoprogramm aus einer süffigen bayerischen Komödie („Weißbier im Blut“) dem neuen US-Horrorhit „A Quiet Place 2“ mit Emily Blunt, noch mehr Kino-Horror in „The Unholy“ und der romantischen Teenie-Komödie „Das Mädchen Deiner Träume“. Kinotickets sind seit Montag, 14. Juni, wieder online auf starmovie.at oder über die Star Movie App verfügbar.

„Da ist für jeden Filmgeschmack etwas dabei. Insgesamt starten wir am 18. Juni mit neun brandneuen Kinohits durch und viele weitere werden folgen!“, freut sich Center Manager Florian Illibauer. Musikfreunde erwartet am 24. und 27. Juni mit einem Bon Jovi Konzertfilm ein erstes Kinoschmankerl. „Auch wenn es draußen im Sommer drückend schwül ist, kann man in unseren angenehm temperierten Kinosälen richtiggehend abtauchen und großes Kino genießen. Durch die 3 – für den Kinobesuch notwendigen und bekannten – Gs, sowie ein ausgeklügeltes Sicherheitskonzept garantieren wir allen Kinofans einen sorgenfreien Aufenthalt“, verspricht Illibauer.

Star Movie Mitarbeiter Walter Horka war bereits im früheren Kinocenter Tulln auf Grund seiner großen Filmkenntnisse sehr beliebt und geschätzt bei den Filmfans. Er sagt: „An eine derartige Fülle von wirklich großen Kinostarts wie sie uns in diesem Sommer erwartet kann ich mich nicht erinnern. Das ganz große Kino ist zurück und ist gekommen um zu bleiben!“

