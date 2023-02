Bezirk Tulln: Buntes Treiben im Fasching

In Tulln findet heuer kein Faschingsumzug statt, aber im restlichen bezirk tut sich einiges: Die Fels er Faschingsgilde lädt am heurigen Faschingssonntag, 19. Februar, zum närrischen Treiben in der Marktgemeinde. Start ist um 14 Uhr am Schulplatz. „Anmeldung ist keine erforderlich“, versichert Christine Lukaschek, die seit Jahren diese Veranstaltung an vorderster Front mitorganisiert. Allerdings steht schon jetzt fest, dass sich mehrere örtliche Vereine mit bunten Wagen und Fußgruppen am Umzug beteiligen werden.

„Bella Italia“ in Tulbing, Gschnas in Feuersbrunn

Erstmals gibt es heuer in Fels einen Sockenball, den der Verein zur Erhaltung der Dorfgemeinschaft, die Landjugend Fels und das Café Olivani gemeinsam am Samstag, 18. Februar, ab 19 Uhr in der Mehrzweckhalle veranstalten. Dass es eine richtig gaudige Veranstaltung wird, dafür sorgen die „Dorfkrocha“. Was für alle ganz besonders wichtig ist: Einlass ist nur mit Socken. Außerdem ist Kostümierung erwünscht.

Ebenfalls diesen Samstag veranstaltet der Musik- und Gesangverein Tulbing den allseits beliebten Maskenball im Veranstaltungszentrum, der sich sehen und hören lassen kann. Nach dem Motto „Bella Italia“ wird der Ballsaal geschmückt und verwandelt sein. Mit diesem Thema sind keine Grenzen gesetzt, alles ist möglich, kreative Masken werden prämiert.

Auch am 18. Februar findet der Faschingsumzug in Muckendorf-Wipfing statt. Um 12 Uhr wird am Muckendorfer Dorfplatz gestartet, über zwei Stationen führt der Umzug zur Endstation mit Abschlussparty im Haus der Generationen.

Eine seit vielen Jahren bekannte und beliebte Veranstaltung zum Faschingsausklang ist das Faschingsgschnas der Freiwilligen Feuerwehr Feuersbrunn im dortigen Gasthaus Bauer. Da wird nicht nur am Faschingssamstag zur Musik der Gruppe „Achtung“ getanzt, sondern auch eine zweifellos wieder besonders sehenswerte Mitternachtseinlage geboten.

In Zwentendorf gibt es seit 1987 Faschingsumzüge

Angeführt vom Prinzenpaar und der Garde startet am Faschingssamstag, 18. Februar, in Zwentendorf ein Umzug beim Rathausplatz. Die Route geht über die Hauptstraße wieder zurück zum Rathausplatz. Dort versorgt der Sportverein die Gäste mit einem Standl. Um 17 Uhr geht es zum Faschings-Clubbing mit Bar und DJ Ulrich Brunner in den Donauhof, wo noch lange weitergefeiert wird.

Um lustige Ideen für die Wägen sind die Gruppen der Zwentendorfer Faschingsumzüge nie verlegen. Beim Umzug geht es natürlich laut und lustig zu, von den Wägen werden Süßigkeiten - aber auch allerlei harte Getränke - an die zahlreichen Zuschauer heruntergereicht und wahrscheinlich auch selbst konsumiert.

Der Umzug der Faschingsnarren in Utzenlaa findet am Wochenende vorm Aschermittwoch statt. Dieser Brauch wird seit ca. 50 Jahren (nicht durchgehend) in Utzenlaa durchgeführt.

Keine Nachrichten aus Tulln mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.