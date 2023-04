Neues Hightech-Unternehmen hat Hauptsitz in Tulln

Die in der Königstetter Straße beheimatete SmartDigital-Gruppe ist ein Spezialist für die Digitalisierung kritischer Infrastruktur wie Bahnen, Straßen oder Energieleitungen. Mehr dazu hier:

Smart Digital Tullner Firma checkt kritische Infrastruktur

Nun gründete sie zusammen mit der DRS – Digital Rail Solutions, Teil der Plasser-Gruppe und globaler Technologiemarktführer im Bereich von Gleisbaumaschinen, das Hightech-Startup DRUM (Dynamic Rail Utilities Monitoring), ebenfalls mit Sitz in Tulln. DRUM ermöglicht es, die gesamte Infrastruktur von Bahnnetzbetreibern in einem durchgängigen End-to-End-Prozess zu digitalisieren, und greift dabei auf ein neuartiges Portfolio an digitalen Lösungen zurück: Technik, die auf Künstlicher Intelligenz (KI) basiert, unbemannte Luftfahrzeuge (UAS) und die Fusionierung von Daten aus unterschiedlichen Quellen. So können Planungs-, Bau- und Wartungsarbeiten automatisiert und ressourcensparend bei laufendem Betrieb umgesetzt werden.

Alexander Schuster, CEO, SmartDigital-Gruppe: „DRUM verfügt über eine hohe Expertise im Bereich der Drohnen unterstützten und KI-basierten Detektion von Schienensystemen.“ Florian Auer, Director of Global Technology and Innovation, Plasser & Theurer ist überzeugt, dass die Bahnbranche mit DRUM einen wesentlichen Schritt in Richtung Zukunft machen wird.

Johannes Braun ist Managing Director

Foto: Johannes Braun

Mit Johannes Braun (59) konnte das Hightech-Unternehmen einen international renommierten Bahnexperten als Hauptgeschäftsführer gewinnen. Braun ist gelernter Ingenieur der Elektrotechnik und war zuletzt in der Goldschmidt Holding GmbH in leitenden Funktionen für den internationalen Bahninfrastrukturmarkt zuständig. „Basierend auf seiner Erfahrung im Auf- und nachhaltigen Ausbau namhafter Projekte im Bereich internationaler Schienenverkehrsysteme und als anerkannter Experte mit globaler Erfahrung ist er prädestiniert für seine Aufgabe, DRUM zum weltweiten Marktführer in der automatisierten Digitalisierung der Schiene zu machen“, sagt Schuster.

Keine Nachrichten aus Tulln mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.