Firmenjubiläum 15 Jahre Wohnen & Schenken in St. Andrä-Wördern

Alfred Stachelberger, Architekt Norbert Berger, Bürgermeister Maximilian Titz, Rudolf Hammer, Inhaber Susanna und Ferdinand Kittinger, Christian Kraft, Franz Semler, Peter Ohnewas und Linda Bläuel beim Firmenjubiläum. Foto: NÖN/Otto Sibera, Otto Sibera

Werbung Jetzt reinklicken und ansehen! Habt ihr schon unsere neuesten Videos und TV-Beiträge gesehen?

S usanna Kittinger in der Tullnerstraße 30A in St. Andrä-Wördern feierte 15-jähriges Firmenjubiläum. Der Tischlermeisterbetrieb in Wien ist ein Familienunternehmen in zweiter Generation mit zwei Standorten in Wien-Hernals und St. Andrä-Wördern.