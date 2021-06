Bei der TFT Gerüstverleih GmbH gibt es das passende Gerüst für jedes Bauprojekt. Das junge Team eröffnete seinen Sitz in der Marktgemeinde Atzenbrugg, und es gibt ein Lager in Zwentendorf. Durch die Pandemie mit der vielen Freizeit entstand die Idee, einen Gerüstverleih aufzumachen und daraus eine Firma zu schaffen, die einen Mehrwert für die Gemeinde und die gesamte Region darstellt. Bürgermeisterin Beate Jilch findet die Idee des Gerüstverleihes sehr gut: „Recherchen von der Firma TFT ergaben, dass es bei uns in der näheren Umgebung sehr schwierig ist, Gerüste für Ausbesserungsarbeiten, Renovierungen, aber auch für verschiedenste Tätigkeiten, wo man ein Gerüst braucht, zu finden. Ich wünsche der Firma mit der neuen Geschäftsidee gute Erfolge.“ Informationen unter 0660/8663312 oder www.tft-geruest.at .