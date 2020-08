First Responder können durch ihr rasches Handeln im Akutfall Leben retten. Das Prinzip ist einfach: Die ausgebildeten Rettungs- oder Notfallsanitäter werden gleichzeitig mit der Rettung zu Einsätzen in ihren Heimatgemeinden alarmiert. Ausgestattet mit einem speziellen Notfallrucksack leisten die Erstversorger in ihrer Freizeit Erste Hilfe – rasch und professionell.

Mit Ende August nehmen zwei neue First Responder ihre Arbeit auf: Alexander Edthofer in Staasdorf und Furkan Colak in Langenlebarn. Joachim Gaber, Mitglied der RK-Bezirksstellenleitung Tulln und selbst Erstversorger, begrüßt die neuen First Responder: „Wir freuen uns, mit der Schaffung dieser neuen Stützpunkte unsere Hilfe noch rascher anbieten zu können.“

Das RK Tulln betreibt ebenso First Responder-Standorte in Absdorf, Großriedenthal, Judenau-Baumgarten, Königsbrunn am Wagram, Königstetten, Neuaigen, Muckendorf-Wipfing, Sieghartskirchen, Tulbing, Zeiselmauer-Wolfpassing und gemeinsam mit dem Roten Kreuz Klosterneuburg einen Stützpunkt in St. Andrä-Wördern.