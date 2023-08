19 Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei Angelturnier

Beim Angelturnier wurden Zahlreiche Weißfische mit Schonhacken gefangen und am Ende wieder in die Große Tulln zurückgesetzt, zu dem der Fischereiverein Langenrohr geladen hatte. Die meisten Fische fing der 11-jährige Jonas Kuffer aus Tulln und belegte damit den ersten Platz. Der zweite Platz ging an Lio Sieberer, er war der jüngste Teilnehmer und den dritten Platz teilten sich Tristan Wagner, Jana Kuffer und Maximilian Paul.

Aber niemand ging leer aus, alle 19 Teilnehmer bekamen einen Preis mit einer Fischermedaille und kleine Geschenke überreicht Obmann Erwin Zimmer bedankte sich im Namen des Vereines fürs Mitmachen und lud zum Abschluss auf Grillwürstel und Getränke ein.

Die Kinder durften abschließend noch ein Paar runden mit dem Traktoranhänger durch die Ortschaft mitfahren.