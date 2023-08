128 Bücher für Luftstreitkräfte

Die Bücher der HARPIA-Verlages behandeln Luftstreitkräfte aus aller Welt und stellen eine hervorragende Informationsquelle für interessierte Leser und eine hochqualitative Grundlage für Ausbildung und Lehre an der Flieger- und Fliegerabwehrtruppenschule dar.

Die Bücherspende erfolgte bereits zum zweiten Mal. Insgesamt erhielten die Luftstreitkräfte 128 Bücher. Diese Bücher werden an der Flieger- und Fliegerabwehrtruppenschule in Verwendung stehen bzw. an die Kommanden und fliegenden Staffeln der Luftstreitkräfte des ÖBH übergeben.