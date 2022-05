Langenlebarn: Die größte NÖ Garnison sucht Verstärkung

Werbung

Mit aktuell rund 700 Bediensteten (mit Rekruten und Lehrgangsteilnehmern sind es zeitweise bis zu 1.300) ist der Fliegerhorst Brumowski nicht nur die größte der 22 niederösterreichischen Garnisonen, sondern auch ein großer Wirtschaftsfaktor in der Region. Wenn es nach Brigadier Reinhard Kraft geht, wird das auch in Zukunft so sein. Personal wird dringend gesucht.

Manche Bauvorhaben konnten bereits abgeschlossen werden, zuletzt etwa das moderne Unterkunfts- und Unterrichtsgebäude „Objekt 19“ (die NÖN berichtete). Vieles ist im Laufen. So soll in den nächsten fünf Jahren Halle IV für die Black Hawks erweitert und saniert werden. Anschlussbahn und Radaranlagen werden erneuert. Für den Mehrzweckhubschrauber AW169 stehen Neubauten (samt einem Simulatorgebäude) an, genauso wie für den Flugbetrieb (Tower, Luftfahrzeugrettung.

Zentrum für Ausbildung der 169er-Piloten

„In Zukunft werden alle 169er-Piloten bei uns ausgebildet“, erläutert Kraft, der nicht nur Garnisonskommandant, sondern auch Leiter der Flieger- und Fliegerabwehrtruppenschule (FlFlATS) ist. Wobei die Pilotenauswahl in Langenlebarn eine sehr strenge ist: Nur ein- bis eineinhalb Prozent der Bewerber schaffen es durch die Selektion. Sie werden zunächst zu zivil anerkannten Flächenpiloten ausgebildet. „Aber 100 Prozent dieser Leute werden dann auch Einsatzpiloten“, erklärt Kraft den Lohn der Mühen.

Die Garnison habe darüber hinaus noch eine große Fülle an weiteren attraktiven Arbeitsplätzen zu bieten, egal ob in der FlFlATS, im Luftunterstützungsgeschwader, in der Fliegerwerft 1 oder in der Bundesfachschule für Flugtechnik. Karrieren sind in Langenlebarn beispielsweise in folgenden Bereichen möglich: Pilot, Fluglotse, Radarleitdienst, Techniker, Wetterdienst, Luftaufklärung, Fliegerabwehr oder auch als Bautechniker.

„Leider schaffen wir es noch immer nicht wirklich, die Mehrheit unserer Bevölkerung anzusprechen“, bedauert Kraft, „wir kommen beim Frauenanteil nicht über vier Prozent hinaus.“ Ein Silberstreif am Horizont: Beim „Girls‘ Day“ Ende April waren 50 junge Frauen am Fliegerhorst, um sich über Karrieren beim Bundesheer zu informieren.

Entscheidend in der Garnison und in der FlFLATS sind Integration und das Miteinander. „Jedes Subsystem muss funktionieren, damit auch das Ganze läuft“, sagt der Kommandant. Das werde in der Ausbildung genauso vermittelt wie im Arbeitsalltag, denn: „Die viel zitierte Speerspitze alleine ist wertlos, es braucht auch den Stab, den Athleten und viele weitere Dinge die ineinandergreifen. Wir sind Teamplayer.“

Zurück in die Zukunft

