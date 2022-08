Langenlebarns Kaserne im Wandel der Zeit

Werbung

Foto: NOEN

Der Fliegerhorst Brumowski ist seit 1939 ein wichtiger Stützpunkt von Luftstreitkräften im östlichen Österreich. Ursprünglich von der Deutschen Wehrmacht erbaut, dient er seit 1955 als Flughafen für das Österreichische Bundesheer.

Neben der militärischen Nutzung wurde das Gelände allerdings schon sehr bald auch für zivile Zwecke verwendet. Noch während der Besatzungszeit wurde der Luftstützpunkt Brumowski als Tulln Air Base von den amerikanischen Luftstreitkräften verwendet. Zu dieser Zeit gab es Linienflüge zwischen New York und Langenlebarn. Ab 1955 war Langenlebarn ein permanenter Stützpunkt für die heimischen Luftstreitkräfte.

Benannt wurde der Flughafen 1967 nach Godwin Brumowski, dem erfolgreichsten Jagdflieger der österreichisch-ungarischen k.u.k. Luftfahrttruppen im Ersten Weltkrieg. Seit Ende der sechziger Jahre ist die Bundesfachschule für Flugtechnik auf dem Kasernengelände untergebracht. Daneben ist die Flieger- und Fliegerabwehrtruppenschule (mit der Außenstelle Zeltweg) die zentrale Ausbildungsstätte aller österreichischen Luftstreitkräfte. Alle weiteren Truppenschulen sind seit 2007 in Langenlebarn zusammengefasst und zentralisiert.

Trotz der zentralisierten Organisationsstruktur betreibt der Fliegerhorst Brumowski und seine Schulen Kooperationen in ganz Österreich und Europa und ist dementsprechend gut im In- und Ausland vernetzt. Als ein Beispiel für solche Kooperationen kann die geplante Beschaffung leichter italienischer Mehrzweckhubschrauber AgustaWestland AW 169 gesehen werden.

Dazu soll auch ein neuer Hubschrauberhangar mit entsprechenden Flugsimulatoren entstehen, um die bestmögliche Ausbildung zu gewährleisten. Des Weiteren sind Erweiterungen und Sanierungen für die Hallen der Black Hawk Hubschrauber, der Neubau eines Biomasseheizwerks und weiterer Flugbetriebsgebäude geplant.

Größte Garnison in Niederösterreich

Aktuell arbeiten in der Kaserne Langenlebarn etwa 700 Personen, davon etwa 200 Zivilisten und 500 Soldaten. Hinzu kommen noch mehrere 100 Rekruten und Lehrgangsteilnehmer. An Hubschraubern besitzt das Luftunterstützungsgeschwader in Langenlebarn und Wiener Neustadt neun S-70 Black Hawk, zehn Bell OH-58 Kiowa und acht Pilatus Porter PC-6. Neben den Aufgaben einer klassischen Kaserne muss Langenlebarn auch noch spezialisierte Einsätze wie taktische Lufttransporte, Luftaufklärung, Katastrophenhilfe mit Fliegern, Feuerunterstützung aus der Luft sowie facheinschlägige Grundlagenarbeit im Bereich der Flugausbildung durchführen.

Der bislang schwerste Unfall am Fliegerhorst fand 1963 statt, als eine deHavilland Canada DHC-2 mit sechs Insassen, darunter dem Arzt des Fliegerhorstes, abstürzte und alle ums Leben kamen.

