Mehrzweckflieger: Das kann der neue Langenlebarner Helikopter

Der Fliegerhorst Brumowski in Langenlebarn bekommt eine mächtige Verstärkung. Mit dem neuen großen Militärbudget in Höhe von 16 Milliarden Euro, das vonseiten der Bundesregierung im Zuge des Angriffskrieges auf die Ukraine dem Militär zu Verfügung gestellt wurde, entschied man sich, auch die Luftabwehr zu verstärken. Daraus resultierte die Bestellung von 18 Stück Mehrzweckhubschrauber des Typs „Leonardo AW169M“, auch „Lion“ genannt.

Dieser ist einer der modernsten Hubschrauber, die es derzeit auf dem Markt gibt und kann beinahe überall eingesetzt werden. Durch das neue Hubschrauber-System können durch unterschiedliche Konfigurationen verschiedene Aufgaben in allen Fähigkeitsbereichen inklusive dem Selbstschutz abgedeckt werden.

Weil man in Zukunft die Piloten auch mit diesem Hubschraubertyp ausbildet, kann die ganze Ausbildung effizienter und besser gestaltet werden. Ein Punkt, der vor allem auch wegen der Berge in Österreich wichtig ist, ist die Leistungsstärke vom „Leonardo AW169M“ bei schwierigen Witterungsverhältnissen und im Gebirge. So ist er für solche Einsätze bestens geeignet und kann Österreich auch im Falle von Umweltkatastrophen bestens dienen. Durch seinen großen Innenraum können Personen auch isoliert transportiert werden.

Auch bei Waldbränden ergeben sich durch das neue System bessere Möglichkeiten. So kann der „Leonardo AW169M“ zwei bis drei Mal so viel Wasser transportieren, wie das vorherige Modell. Mit dem neuen Hubschraubertyp kann der seit 1967 verwendete Hubschrauber „Alouette III“ gesichert in den Ruhestand gehen. Dieser ist technisch gesehen nicht mehr auf dem neuesten Stand.

Die Kosten des neuen Modells sind jedoch auch nicht wenig. Zusammen mit den benötigten Infrastrukturverbesserungen beläuft sich das Gesamtvolumen der Kosten auf etwa 446 Millionen Euro. Mit dem Kauf von weiteren 18 Hubschraubern kommen nochmals 427 Millionen Euro hinzu. So kostet ein einzelner Hubschrauber dieses Typs zwischen acht und 15 Millionen Euro. Das kommt auf die jeweilige Ausstattung an. Um die hohen Summen in der österreichischen Wirtschaft zu halten, versucht man gezielt, österreichische Unternehmen miteinzubeziehen.

Von den gesamt 36 neuen Hubschraubern, die bis 2028 angeschafft werden, werden 24 in Langenlebarn stationiert, die anderen in Aigen im Ennstal.

