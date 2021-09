Bereits zwei Wochen vor dem „richtigen“ Schulbeginn lud die Direktorin der Bundesfachschule für Flugtechnik am Fliegerhorst Brumowski, Roswitha Bürgmayr, Schülerinnen und Schüler des kommenden Jahrganges zur freiwilligen Sommerschule. Rund die Hälfte der insgesamt 45 Schulanfänger hatte die Chance, ihre neue Umgebung näher kennenzulernen, genutzt.

An zehn Tagen vertieften sie, eingeteilt in zwei Kleingruppen, im großen Hörsaal für jeweils zwei Stunden am Vormittag ihre Kenntnisse in Mathematik und Deutsch.

Für den Nachmittag hatten Schulleiterin Bürgmayr und ihr Team ein attraktives und abwechslungsreiches Rahmenprogramm zusammengestellt. Auf dem „Stundenplan“ standen neben einem Kasernenrundgang, Besichtigungen am Areal stationierter Flugmaschinen auch Einblicke in die Kraftkammer und in die Welt des American Football.

Zudem erfuhren die angehenden Flugzeugtechniker viel über gesunde Ernährung, lernten aber auch Langenlebarn und die Bezirkshauptstadt kennen.