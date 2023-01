Tiefgaragen-Event als Schnäppchenjagd im Untergrund

Werbung

Am Sonntag, 15. Jänner, findet von 7 bis 13 Uhr der erste Flohmarkt in der Tiefgarage unter der Rosenarcade statt. Veranstaltet wird er von Andreas Polt und das kommt nicht von ungefähr.

Der Katzelsdorfer ist begeisterter Flohmarkt-Besucher, „allerdings bis jetzt eher als Käufer, denn als Verkäufer, ich bin ein Sammler“, wie er selbst sagt. Doch seine Lebensgefährtin hatte ihm (mehrfach) nahegelegt, sich doch bitte wieder einmal auch von ein paar Dingen zu trennen.

„Also habe ich das Auto voll geladen, aber als der Flohmarkttermin anstand, regnete es“, erzählt Polt. Das Verkaufen fiel buchstäblich ins Wasser. Eine allwettertaugliche Alternative war nicht in Sicht und weil Polt eine Unternehmer-Natur ist, nahm er die Sache selbst in die Hand.

Das Konzept ist einfach: Aussteller fahren über den Kreisverkehr Jahnstraße/ Franz-Josef-Straße in die Tiefgarage ein, parken dort quer über zwei Stellplätze und können vor dem Auto (keine Anhänger, keine Großbusse) ihren Stand aufbauen. Besucher können in der Tiefgarage am Hauptplatz parken (die Verbindung wird am Flohmarkttag für Autos gesperrt).

„Wir haben noch gar nicht richtig geworben, aber das Interesse ist schon groß“, freut sich Polt. Ursprünglich hatte er auf 20 Aussteller gehofft, mittlerweile sind es 25. Läuft alles gut, soll der Sonntagsflohmarkt unter der Rosenarcade zu einer dauerhaften Einrichtung werden.

