Sturmschaden nach Gewitter in Sitzenberg-Reidling

Die Feuerwehr Sitzenberg wurde alarmiert. Die Einsatzkräfte zerkleinerten mittels Motorkettensäge den Baum und entfernten alles von der Fahrbahn. Nach einer Stunde war der Einsatz beendet.

Während es in Sitzenberg etwa 5 Liter/m² regnete, gab es in Langenlebarn fast keinen Niederschlag. Lediglich ein paar Tropfen fielen. Dafür gab es ein Naturschauspiel am Fliegerhorst.