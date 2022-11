Langenlebarn: Hoch hinaus in der Schule

Die Bundesfachschule für Flugtechnik ist eine in Österreich einmalige Ausbildungsstätte für junge Luftfahrzeugtechniker. Schulleiterin Roswitha Bürgmayr erklärt: „Hier werden junge Mädchen und Burschen bereits ab 14 Jahren für den Beruf des ,Luftfahrzeugwart B1‘ entsprechend den internationalen EASA-Richtlinien vorbereitet.“ Derzeit gibt es einen Frauenanteil unter den Schülern von rund zehn Prozent.

Direktorin Roswith Bürgmayr mit Verteidigungsministerin Klaudia Tanner. Foto: Bundesfachschulefür Flugtechnik

Die Schule wurde 1968 durch ein Übereinkommen des Verteidigungs- und des Bildungsministeriums gegründet. Nun durfte die Direktorin höchstrangige Vertreter beider beteiligter Ministerien begrüßen: Sowohl Verteidigungsministerin Klaudia Tanner als auch der neu ernannte NÖ-Bildungsdirektor Karl Fritthum statteten ihrer Schule einen Besuch ab und zeigten sich beeindruckt vom „Spirit des Hauses“.

Beide hätten die Wichtigkeit der Schule betont, da in den kommenden Jahren der Bedarf an Luftfahrzeugtechnikern sowohl beim Bundesheer als auch in der zivilen Luftfahrt extrem hoch sein soll und Absolventen dieser Schule dringend gebraucht werden.

Für alle technisch interessierten Jugendlichen besteht bei telefonischer Voranmeldung die Möglichkeit eines Schnuppertages. Außerdem werden am Freitag, 13. Jänner, und Samstag, 14. Jänner, Informationstage abgehalten.

