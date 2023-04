Waschbecken in Königstetten mitten im Wald entsorgt

In Königstetten wurde bei den diversen Müllsammelaktionen schon so einiges Kurioses gefunden, wie etwa eine Granate aus dem Zweiten Weltkrieg. Aufgrund dessen musste damals auch die Polizei gerufen werden. Heuer war es nicht ganz so dramatisch: Karl Supper fand etwas oberhalb der Dopplerhütte etwas abseits der Straße im Wald versteckt etwas Helles.

Gemeinsam mit seiner Frau Eva schleppte er das schwere Keramikwaschbecken die Böschung hinauf zur Straße. Dort warteten die beiden mit dem Waschbecken auf den Traktor mit Anhänger. Bürgermeister Roland Nagl half beim Verladen. Anschließend ging es mit dem restlichen gefundenen Müll zum Königstettner Bauhof. Es wurden 68 Säcke voll mit Plastik, Dosen, Glasscherben, Zigarettenstummeln und mehr gefunden.

Keine Nachrichten aus Tulln mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.