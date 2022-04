Buntes Innenstadt-Programm in Tulln

Werbung

"Für heuer haben wir uns wieder einiges vorgenommen – sowohl was das Programm direkt in der Innenstadt angeht, als auch verstärktes Marketing für Tulln auf Social Media – ganz nach dem Motto ‚online Lust darauf machen, vor Ort zu shoppen‘“, meint Wirtschaftsstadtrat Lucas Sobotka zu den Vorhaben der Stadtgemeinde Tulln zur Förderung der Innenstadt-Wirtschaft im ersten Halbjahr 2022.

Der April hat schon einiges im Gepäck. Am Donnerstag, 7. April, ist eine Online-Shopping-Tour einer Influencerin auf Instagram @tullnerleben zu sehen. Und dann folgt an den Wochenenden ein Programm für Jung und Alt am Hauptplatz und in der Rosenarcade:

Am Freitag, 8. April, ist von 12 bis 17 Uhr der Osterhase unterwegs und verteilt Schoko-Ostereier in der Rosenarcade und am Hauptplatz.

Am Freitag, 8., und Samstag, 9. April, lädt Fleischerei Berger zur Verkostung von Oma's Gerichten .

. Am Samstag, 9. April, von 10.30 bis 11.30 Uhr spielt das Klarinettenensemble der Musikschule Tulln.

Am Samstag, 16. April, heißt es von 10 bis 17 Uhr "Ostern für Kids" in der Rosenarcade, um 11 Uhr kommt der Osterhase mit Wasserschi an die Donaulände und fährt mit dem Tulli Express zum Hauptplatz, wo um 11.30 Uhr die Ostereiersuche im Barockgarten stattfindet.

Am Samstag, 23. April, von 10.30 bis 11.30 Uhr spielt das Querflötenensemble der Musikschule Tulln.

der Musikschule Tulln. Am Samstag, 29. April, dem Tag der Musikschulen, gibt es von 16 bis 18 Uhr Straßenmusik.

Am Samstag, 30. April hält der Verschönerungsverein von 9 bis 13 Uhr seinen Blumenmarkt am Hauptplatz ab.

Am Samstag, 30. April, spielt die Stadtkapelle Tulln von 10 bis 12 Uhr.

Von Samstag, 30. April, bis Sonntag, 1. Mai, veranstaltet der FC Tulln am Hauptplatz ein Maifest mit Speisen und Getränken.

Weitere Informationen findet man auf www.tulln.at/innenstadt.

