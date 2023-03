Erkundungstour für neuen Radweg in Sieghartskirchen

Die Marktgemeinde Sieghartskirchen treibt den Ausbau des Radbasisnetzes voran. Im Rahmen einer Erkundungstour nahmen Bürgermeisterin Josefa Geiger und die geschäftsführenden Gemeinderäte Franziska Haller und Peter Hofmarcher mit Amtsleiter Andreas Knirsch das Anbindungsstück von Sieghartskirchen in Richtung Kogl und Rappoltenkirchen genauer unter die Lupe. Dabei wurden mögliche Streckenverläufe und notwendige Maßnahmen zur Verbesserung der Infrastruktur identifiziert.

Die Erweiterung des Radwegenetzes ist ein wichtiger Schritt für die Förderung des Radverkehrs und die Verbesserung der Verkehrssicherheit in der Region. "Der Ausbau des Radbasisnetzes ist ein zentrales Anliegen unserer Gemeinde. Wir setzen uns aktiv dafür ein und arbeiten gemeinsam mit Fachleuten an einem neuen Konzept. Die Ergebnisse der Erkundungstour fließen nun in die weitere Planung und Umsetzung des Ausbaus ein", betonte Geiger.

