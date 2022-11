Familienvater (37) starb auf B19 bei Tulln: Spendenkonto eingerichtet

Eine bekannte Ex-Fußballerin aus dem Bezirk Tulln war gegen 5.20 Uhr mit ihrem Pkw auf der B 19 aus Richtung Rosenbrücke kommend in Richtung Tulln unterwegs (Gemeindegebiet von Asparn). Dabei dürfte sie aus bisher unbekannter Ursache nach rechts auf das Bankett abgekommen sein.

In der Folge dürfte sie das Fahrzeug nach links ausgelenkt haben und bei Straßenkilometer 26,4 mit einem entgegenkommenden Pkw, gelenkt von einem 37-Jährigen (ebenfalls aus dem Bezirk Tulln) kollidiert sein. Der Mann wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Er wurde von der Feuerwehr befreit und verstarb trotz unverzüglich eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen durch den Rettungsdienst noch an der Unfallstelle.

Die B19 war im Bereich der Unfallstelle für den gesamten Verkehr bis 8 Uhr gesperrt. Eine örtliche Umleitung war eingerichtet.

Spendenkonto für Familie des verunglückten Unfallopfers:

Wie am Freitagnachmittag bekannt wurde, war der tödlich verunglückte 37-jährige Autolenker ein zweifacher Familienvater aus der Marktgemeinde Michelhausen.

Bürgermeister Bernhard Heinl zeigt sich geschockt und betroffen: „Unsere Anteilnahme und mitfühlenden Gedanken sind bei der Familie.“ Er ordnete finanzielle Soforthilfe aus dem Sozialfonds der Gemeinde an, außerdem wurde ein Spendenkonto eingerichtet.

Spendenkonto der Gemeinde:

Sozialfonds der Marktgemeinde Michelhausen

IBAN: AT77 3288 0000 0087 5542

Kennwort: „Michelhausen hilft“

