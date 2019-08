Das Land Niederösterreich unterstützt das Forschungsprojekt „Androgen“, Landtagsabgeordneter und VP Wissenschaftssprecher Christoph Kaufmann besuchte das Forscherteam am Campus. Unter der Leitung von Joseph Strauss steht bei „Androgen“ die Ausscheidung hormonwirksamer Substanzen im Kot und Urin landwirtschaftlicher Nutztiere und ihre Auswirkungen auf die Gewässer im Mittelpunkt.

Mithilfe von Pilzen wird aktuell nach dem männlichen Hormon Testosteron gesucht. In der ersten Phase dienen die Pilze als Biosensor für den Nachweis von Androgenen im Wasser. In Phase zwei wird der Kot von Nutztieren untersucht. Man erwartet unter anderem Fortschritte in der Verbesserung der Gewichtszunahme und der Gesundheit der Tiere.

Christoph Kaufmann ist begeistert: „Gerade, was im Bereich der Pilzforschung hier passiert, ist jedes Mal aufs Neue beeindruckend.“