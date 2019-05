Über 35.000 Jung-Eschen stehen im Versuchsgarten von „Esche in Not“ zwischen Tulln und Neuaigen derzeit unter genauer Beobachtung: Sie sind angezogen aus den Samen von 700 Mutterbäumen aus ganz Österreich, die anscheinend gegenüber dem für das Eschentriebsterben verantwortlichen Schadpilz „Hymenoscyphus fraxineus“ – auch „Falsches Weißes Stengelbecherchen“ genannt – resistent sind. Die beim Frühjahrsaustrieb gesunden Individuen sollen diese wichtige Baumart retten.

Der Langzeitversuch des Bundesforschungszentrums für Wald (BFW) gemeinsam mit der BOKU Tulln läuft bereits seit 2015 und ist der größte Versuch in Europa. Im Herbst 2017 wurde das Saatgut im Versuchsgarten ausgebracht, der Herbst 2019 soll wichtige Erkenntnisse zum Erhalt der Esche erbringen.

Bürgermeister Peter Eisenschenk: „Es freut uns natürlich sehr, dass dieser für ganz Europa vorbildliche Versuch ausgerechnet in der Gartenstadt Tulln durchgeführt wird. Wir unterstützen das Team von BFW und BOKU so gut wir können, damit diese wertvolle Baumart auch in Zukunft erhalten bleibt.“

Die Testpflanzen werden durch künstlich eingebrachte Pilzsporen hohen Stressbedingungen ausgesetzt. Aber einige dieser jungen Eschen können den Befall gut abwehren und weisen keine oder nur sehr geringe Krankheitssymptome auf. Diese Pflanzen werden langfristig weitervermehrt.

Die bisherigen Ergebnisse sind sehr vielversprechend, da der Krankheitsbefall in Abhängigkeit des Erbgutes der befallenen Eschen sehr unterschiedlich ist. Daher ist davon auszugehen, dass relativ tolerante Pflanzen für Forstwirtschaft und Naturschutz langfristig zur Verfügung stehen werden.

In der nächsten Phase (vermutlich ab 2020) wird das BFW Pflanzen an ausgewählte Forstbetriebe abgeben, welche dann unter Praxisbedingungen langfristig getestet werden.