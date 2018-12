Adventevent bei Kolkmanns.

Es war bereits der 7. Advent am Familienweingut Horst und Gerhard Kolkmann, der am Wochenende zahlreiche Besucher nach Fels lockte. Im stimmungsvollen Ambiente der Vinothek und Nebenräume gab es an zahlreichen Ständen Kunsthandwerk, Kulinarisches und eine beeindruckende Weinverkostung.

Besonderer Höhepunkt war auch heuer der Glühweinstand der Familie Kolkmann. Der Erlös kam diesmal den Vereinen „Moki NÖ Mobile Kinderkrankenpflege NÖ“, vertreten durch Birgit Gamper, und „Pusteblume“, mit Simone Strobl, zugute. Letzterer Verein stellt die Unterstützung von Eltern ungeborener bzw. tot geborener Kinder der „Sternenkinder in den Mittelpunkt seiner Tätigkeit. „Wir wollen gerade in der Vorweihnachtszeit immer wieder soziale Zwecke unterstützen“, so Andrea Kolkmann.

Auch das Hilfswerk Wagram betrieb einen Punschstand. Betriebsleiterin Regina Passecker konnte hier die Pflegedirektorin des Hilfswerk NÖ, Gabriela Goll, begrüßen.