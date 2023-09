Gemeindebücherei Atzenbrugg: Mit Profi-Tipps von Hans Eder

Nach einer kurzen, allgemeinen Einführung in die Grundsätze der Fotografie (Bildaufbau, Gestaltungsprinzipien, Portraitfotografie, Extreme Kamera- bzw. Handy-Positionierung), ging es hinaus zur praktischen Anwendung am angrenzenden Kirchenplatz und weiter vor die Neue Mittelschule. Da in der Kirche zurzeit Umbauarbeiten stattfinden, fotografierten die Teilnehmer schon vor dem Gotteshaus die ersten außergewöhnlichen Motive. In spontan gebildeten Kleingruppen entstanden lustige Schnappschüsse, Portraits und Gruppenbilder.

Beim Workshop entstanden auch viele kreative Selfies. Foto: privat