Die FPÖ ist nicht unbedingt als Verfechter von Covid-Impfungen bekannt. In Tulln hält Gemeinderat Andreas Bors die Fahne der Impfskeptiker hoch. Er ortet aktuell Spannungen im Rathaus, weil auf Anordnung des Bürgermeisters seit geraumer Zeit der Impfstatus von Mitarbeitern der Stadtgemeinde abgefragt werde.

Im Rathaus verweist man darauf, dass der bestmögliche Schutz der Mitarbeiter im Vordergrund stehe. Außerdem gelte es, den Dienstbetrieb vollumfänglich aufrecht zu erhalten.

Bors poltert: „Genug ist genug“

„Ein Arbeitgeber hat grundsätzlich keinen Anspruch auf Auskunft über den Impfstatus. Es handelt sich dabei um datenschutzrechtlich besonders streng geschützte Informationen. Daher kann es nicht sein, dass die Mitarbeiter der Stadtgemeinde Tulln einen Impf-Striptease ablegen müssen“, zeigt sich Bors empört.

Er habe Informationen, dass sogar versucht werde, ungeimpfte Mitarbeiter mittels Einzelgesprächen zur Impfung zu drängen. „Genug ist genug. Diese skandalösen Methoden gehören sofort eingestellt. Eine Corona-Impfung ist und bleibt eine höchstpersönliche Entscheidung, zu der niemand gezwungen werden darf. Jeder muss selber über seinen Körper entscheiden dürfen“, wettert der FPÖ-Gemeinderat.

Es brauche klare arbeitsrechtliche Regelungen sowie einen Kündigungsschutz für Menschen, die sich - aus welchem Grund auch immer - nicht impfen lassen wollen oder können.

Mit Personalvertretung abgestimmt

Das Verständnis für diese Aufregung hält sich im Rathaus in sehr engen Grenzen. Im Rahmen der Covid-Präventionsmaßnahmen der Stadtgemeinde müssen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Personalabteilung einen Nachweis über die erfolgte Covid-Impfung abgeben oder alternativ Nachweise regelmäßiger Covid-Testungen erbringen.

„Diese Vorgehensweise ist einerseits mit der Personalvertretung abgestimmt und lässt sich andererseits damit begründen, dass der Arbeitgeber ein gerechtfertigtes Interesse an der Kenntnis über die Infektionsgefahr hat, die von seinen Bediensteten durch diesen hochinfektiösen, meldepflichtigen Virus ausgeht“, sagt dazu Stadtamtsdirektor Viktor Geyrhofer.

Anhand dessen könne man sagen, dass aktuell bereits rund 90 Prozent der Stadtgemeinde-Mitarbeiter geimpft sind. Weiters wird auf die allgemeine Fürsorgepflicht gegenüber Mitarbeitern verwiesen. Die Stadtgemeinde habe dafür zu sorgen, dass auch jene Mitarbeiter bestmöglich geschützt sind, die sich aufgrund von medizinischen Kontraindikationen nicht impfen lassen dürfen.

Im Juli wurde für alle ungeimpften Personen eine Dienstbesprechung (aufgeteilt in zwei Gruppen) angesetzt. Dabei habe Stadtarzt Franz Bichler über die Impfung informiert und individuelle Fragen beantwortet.

Nicht zuletzt habe die Stadtgemeinde Sorge zu tragen, dass der Dienstbetrieb vollumfänglich aufrecht erhalten werden kann. Im kommenden Herbst sei in Österreich mit einem Covid-bedingten Ansteigen von Krankenständen in erster Linie bei ungeimpften Personen zu rechnen. Zudem werden Ungeimpfte nach einem näheren Kontakt mit infizierten Personen automatisch als K1-Personen eingestuft und fehlen dadurch quarantänebedingt am Arbeitsplatz.