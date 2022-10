Bayrisch auf der Bühne in Zwentendorf

Kulturreferent Manfred Bichler, Kabarettistin Franziska Wanninger und Bürgermeisterin Marion Török am Roten Sofa im Donauhof. Am Donnerstag, 27. Oktober, 20 Uhr, kommt übrigens der aus der Krimiserie SOKO Wien bekannte Schauspieler und Sänger Stefan Jürgens mit seiner „Was zählt-Tour“ in den Donauhof.

Foto: Knöpfl