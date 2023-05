Acht Mal Gold bei Ausbildungsprüfung

Mit 6 Gruppen zu je 4 Mann stellte sich die FF Trasdorf dieser anspruchsvollen Ausbildungsprüfung unter Hauptprüfer Norbert Quixtner samt Prüferteam. Atzenbruggs Bürgermeisterin Beate Jilch, Vizebürgermeister Franz Buchberger, Abschnittskommandant Johann Kellner und Bezirksverwalter Norbert Ganser machten sich vor Ort persönlich ein Bild und gratulierten nach der mehrere Stunden dauernden Prüfüng recht herzlich.

Die Ausbildungsprüfung Atemschutz - bestehend aus 5 Stationen - beinhaltet neben dem richtigen Ausrüsten die Menschenrettung aus einem verrauchten Raum, das Überwinden einer Hindernisstrecke, das Wiederherstellen der Einsatzbereitschaft sowie Gefahrenkunde. Für die Mannschaft der FF Trasdorf haben sich die wochenlangen Vorbereitungen bezahlt gemacht, denn die Ausbildungsprüfung konnte gleich acht Mal in Gold, drei Mal in Silber und zwölf Mal in Bronze bestanden werden.

Zu den Absolventen in Gold zählen Johann Muck, Martin Riederer, Dominik Stark, Dominik Wohlmetzberger, Christoph Eibensteiner, Gerald Keiblinger, Gerhard Lehner und Johann Sprengnagel. Silber erreichte Gerhard Buchinger, Werner Nacht und Gerhard Primer. Michael Lust, Günther Bertagnol, David Lastonersky, Stefan Primer, Manuel Sched, Andreas Altmann, Christoph Altmann, Leopold Altmann, Bernhard Wieser, Anton Reichhuber, Mario Schöpf, und Michael Schöpf schlossen in Bronze ab.

Bei der Abzeichenüberreichung bedankte sich Bürgermeisterin Jilch für den erbrachten Zeitaufwand, um jederzeit der Gemeindebevölkerung professinell helfen zu können und einsatzbereit zu sein. Auch Kommandant Gerald Keiblinger brachte seinen Stolz für seine Mannschaft zum Ausdruck und bedankte sich besonders bei Dominik Wohlmetzberger, der Organisation, Ausbildung und Vorbereitungen übernommen hatte. Nach dem gemeinsamen Gruppenfoto lud das Kommando noch zu einem gemütlichen Mittagessen ins Feuerwehrhaus ein.

